Indici numeri pubblicati

Hortus Musicus è un trimestrale indipendente di cultura e politica. Nonostante il titolo quindi non è in alcun modo una rivista di settore: il richiamo alla musica vuole piuttosto sottolineare polemicamente l’arbitrario destino di isolamento cui quest’arte è storicamente condannata nella cultura italiana. La musica insomma come esempio eminente di una lacerazione del sapere contro la quale Hortus Musicus intende reagire. Essenziale ispirazione della rivista è infatti di mettere criticamente in evidenza, al di là di ogni artificiosa separazione disciplinare, i nessi e gli intrecci sottesi alla produzione intellettuale del passato e del presente, di promuovere una ricerca dichiaratamente eretica rispetto agli usi accademici prevalenti, secondo una prospettiva di indagine programmaticamente la più ampia possibile. Di questa ricerca, che si richiama volentieri alle intenzioni e alle esperienze delle avanguardie storiche, è parte criticamente integrante il ricco apparato iconografico. Altre info Hortus Musicus ha cessato le pubblicazioni con il n. 24 (ottobre-dicembre 2005). È possibile acquistare on line i numeri arretrati non esauriti (ogni numero € 7,50 + spese postali) cliccando qui.

